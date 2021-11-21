Москва, , 08:57 — REGNUM С 1 января следующего года в России начнут действовать новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые ранее утвердило Минтруда РФ. Об этом 20 ноября сообщает «Парламентская газета».

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По обновленным правилам, на территории, на которой введен режим ЧС, вне зависимости от характера последнего, пенсию теперь могут доставлять и выплачивать ранее текущего месяца. Для этого гражданину для этого нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Кроме того, пенсионеры получат возможность внесения уточнений о доставке им пенсионных выплат, и гражданин сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы пенсии на свой счёт в банке.

Также теперь будут подробнее урегулированы вопросы, касающиеся удержаний из установленной пенсии. При этом одним из наиболее важных изменений станет пункт об освобождении от удержаний по судебным листам из пенсий людей, которых признали банкротами.

Помимо этого, вводится выдача наследникам пенсионера справки о суммах пенсии, которые последний не получим при жизни, в то же время для получения такой справки будет необходим запрос нотариуса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что что экономист предложил обязать оплачивать досрочный выход на пенсию компании, чьи сотрудники утратили свое здоровье, работая на них и получили возможность раньше оставить трудовую деятельность.