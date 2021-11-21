Москва, 21 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. С 1 января следующего года в России начнут действовать новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые ранее утвердило Минтруда РФ. Об этом 20 ноября сообщает «Парламентская газета».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

По обновленным правилам, на территории, на которой введен режим ЧС, вне зависимости от характера последнего, пенсию могут доставлять и выплачивать ранее текущего месяца. Для этого гражданину нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Кроме того, пенсионеры получат возможность внесения уточнений о доставке им пенсионных выплат, и гражданин сможет указать информацию о перечислении неполученной им в текущем месяце суммы пенсии на свой счёт в банке.

Также теперь будут подробнее урегулированы вопросы, касающиеся удержаний из установленной пенсии. При этом одним из наиболее важных изменений станет пункт об освобождении от удержаний по судебным листам из пенсий людей, которых признали банкротами.

Помимо этого, вводится выдача наследникам пенсионера справки о сумме пенсии, которую последний не получил при жизни, в то же время для получения такой справки будет необходим запрос нотариуса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экономист предложил обязать оплачивать досрочный выход на пенсию компании, чьи сотрудники утратили свое здоровье, работая на них, и получили возможность раньше оставить трудовую деятельность.