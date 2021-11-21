Сургут, Югра, 21 ноября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Югре депутат городской думы Сургута Дмитрий Нечепуренко («Единая Россия») требует запретить концерт рэпера Инстасамки (Дарья Зотеева) и рэпера Moneyken (Олег Еропкин), которые намечены на 10 декабря. Об этом парламентарий написал у себя в Instagram-аккаунте.

Пресс-служба думы Сургута Дмитрий Нечепуренко

«Сколько ещё подобной нечисти должно появиться в медиапространстве, чтобы мы забили тревогу? Вы знаете, особенно обидно становится, когда наблюдаешь как мама покупает билет на концерт этих персонажей своей несовершеннолетней дочке или сыну. В этот момент я задаю себе вопрос: она точно понимает, что делает? Она смотрела видео и слушала слова их песен? Знакома с их взглядами на жизнь? По-моему, это дно!», — выразил своё возмущение Дмитрий Нечепуренко.

Сургутский депутат считает, что «творчество» рэперов Инстасамки, Moneyken и Моргенштерна «однозначно заслуживает внимания, но не подростков и молодёжи, а правоохранительных органов». Он заявил о своём обращении в прокуратуру Сургута с просьбой дать правовую оценку возможности проведения концерта Инстасамки и Moneyken.

«В случае обнаружения в их «творчестве» признаков, противоречащих действующему законодательству РФ — запретить концерт!», — подытожил парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, блогер Андрей Петров в своём своего Instagram-аккаунте 4 октября 2021 года раскритиковал творчество Инстасамки с угрозой «я буду тебя давить, давить и ещё раз давить, пока тебя не отменят».