Новосибирцев без прививки от коронавируса начали отстранять от работы
Новосибирск, 21 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 21 ноября, работодателям предстоит отстранить от работы и перевести на дистанционный режим работников из перечня сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, но не имеющих даже первого компонента прививки. Это следует из постановления главного санитарного врача региона.
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«Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим
Согласно документу, обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти сотрудники сферы красоты, торговли, общепита, транспорта, ЖКХ и так далее.