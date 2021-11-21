Ясиноватая, ДНР, , 08:51 — REGNUM ВСУ сегодня, 21 ноября, нанесли артиллерийский удар по крупнейшему железнодорожному узлу Донбасса.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нас бьют. Прицельно. Похоже, что попадания в районе заводоуправления машзавода», — сообщил каналу «Донбасс решает» житель города Ясиноватая Денис Мельников. Там, в 19 км северней Донецка, расположен крупный железнодорожный узел.

По словам Мельникова, обстрел начался около 8:00 по местному времени. За 20 минут он насчитал порядка тридцати прилетов мин.

«Обстрел продолжается. В небе слышен свист. От залпа до прилета не более 5−7 секунд. Стала срабатывать сигнализация машин», — уточняет он.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Донецка Ирина Петровская невольно стала военкором. Её дом находится на окраине, в поселке шахты «Трудовская», который постоянно обстреливают украинские боевики. Пожилая женщина каждый день размещает в социальной сети видео с комментариями из своего разбитого украинской артиллерией поселка. Так она пытается рассказать миру, что творится возле ее дома, улицы. Только за 18 ноября украинская армия дважды нарушала перемирие.

О том, что Украина собирается выйти из Минских соглашений, одобренных резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН, свидетельствует законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Напомним также, что вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резников заявил в своем интервью от 2 сентября 2021 г., что Минский формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе — это «мертвая история», а спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Арестович в интервью от 3 сентября 2021 г., обратившись лично к министру иностранных дел Российской Федерации Лаврову, заявил, что Украина «снялась с крючка Минских соглашений» и больше не обязана их выполнять.

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