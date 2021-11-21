Нижний Тагил, Свердловская область, 21 ноября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области старший лейтенант полиции получила серьёзные травмы в результате ДТП с двумя такси. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла ещё 12 ноября на улице Победы. По данным Е1.ru, она находилась на заднем сиденье. У неё перелом основания черепа.

По данным СМИ, женщина возвращалась со службы домой. Сейчас она находится в реанимации.