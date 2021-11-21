Москва, 21 ноября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса завершили вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» на стартовую площадку космодрома «Байконур». 21 ноября об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Космодром «Байконур»

После вывоза ракеты на старт специалисты приступили к дальнейшим работам по графику первого стартового дня. Старт назначен на 24 ноября.

Узловой модуль «Причал» станет последним новым элементом в составе российского сегмента Международной космической станции. «Причал» будет пристыкован к многоцелевому модулю «Наука».

Новый модуль позволит нарастить эксплуатационные возможности российского сегмента МКС. «Причал» оснащён шлюзами для стыковки российских кораблей серий «Прогресс» и «Союз».