Токио, , 08:41 — REGNUM Японская художница, дизайнер костюмов для кино и балета Эми Вада скончалась в возрасте 84 лет. Об этом 21 ноября сообщило агентство Kyodo.

Траур

Эми Вада скончалась у себя на родине, о причинах её смерти не сообщается. Похороны художницы уже состоялись, на них присутствовали её ближайшие родственники.

Эми Вада родилась в 1937 году в городе Киото. Она обучалась на факультете западной живописи в Киотском городском университете искусств. Костюмером она начала работать после своего замужества. Избранником художницы стал режиссёр Бен Вада, который занимался производством телесериалов для канала NHK.

Мировую известность как художнику по костюмам Эми Вада получила после своей работы над фильмом «Ран» (1985) режиссёра Акиро Куросавы. Для актёров фильма Вада создала костюмы самурайской эпохи и её работа была удостоена премии «Оскар». Эми Вада успела поработать с картинами многих азиатских режиссёров и сыграть в телесериале «Метрополитен Опера» в роли самой себя.