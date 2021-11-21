Барнаул, 21 ноября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю жителей региона предупредили о существенном ухудшении погодных условий 22 и 23 ноября. В эти дни, по данным синоптиков, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами по югу края сильные осадки, метели, гололёдные явления.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

Местами по краю прогнозируется усиление ветра до 30 м/с. При этом, судя по данным синоптиков, существенно потеплеет: днём местами воздух прогреется до +8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, усиление ветра порывами до 27 метров в секунду в Алтайском крае было отмечено 17 ноября.

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