Северный район, Оренбургская область, 21 ноября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Северном районе Оренбургской области два человека погибли на трассе Москва — Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД по Оренбургской области На месте ДТП в Северном районе Оренбургской области

По данным полиции, на 1223 километре дороги автомобиль «Ховер Грейт Вол» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «ДАФ». Погибли 47-летний водитель и 41-летний пассажир.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося.