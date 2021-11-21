Тампа, США, 21 ноября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл команде «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась в пользу гостей со счетом 3:5.

У победителей заброшенные шайбы на свой счет записали оформивший в матче дубль белорусский форвард Егор Шарангович (14-я и 50-я минуты), Доусон Мерсер (42-я), Джимми Веси (46-я) и чешский нападающий Томаш Татар (59-я, в пустые ворота).

В составе «Тампы» забитыми голами отметились чешский защитник Ян Рутта (6-я), Патрик Марун (19-я, в большинстве) и шведский защитник Виктор Хедман (27-я).

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отличился во встрече одной результативной передачей, его одноклубник — российский голкипер Андрей Василевский смог отразить 22 из 26 бросков по своим воротам.

Отметим, этой победой «Нью-Джерси» прервал свою серию из трех поражений подряд, «Тампа», в свою очередь, этим поражением прервала свою победную серию из трех подряд матчей.