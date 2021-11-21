Москва, , 08:26 — REGNUM Резкое сокращение срока работы аккумулятора и рост интернет-трафика могут свидетельствовать о наличии на смартфоне вредоносного программного обеспечения, передающего данные третье стороне. Об этом сообщил директор Центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов в комментарии Ura.ru.

Смартфоны Samsung и Apple Kārlis Dambrāns

Эксперт объяснил, что утечка данных со смартфона может происходить из-за установки вредоносных программ и подключения к незащищённым Wi-Fi-сетям. Он напомнил, что устанавливать программы можно только с проверенных сервисов.

Чернов добавил, что следует соблюдать осторожность при выдаче прав новым приложениям. Доступ к микрофону, видеокамере или галерее можно выдавать только тем приложениям, которым это требуется для корректной работы.

Также не рекомендуется использовать открытые Wi-Fi-сети. Злоумышленники могут перехватить передаваемый через них трафик и получить доступ к информации с устройства.