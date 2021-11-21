Соликамск, Пермский край, , 08:25 — REGNUM Жительница Соликамска Пермского края осуждена к лишению свободы за кражу денег с банковской карты своей подруги. Об этом сообщает краевой главк МВД.

Суд



По данным следствия, ранее судимая 36-летняя гражданка гостила у семейной пары. Она осталась ночевать, а утром, пока все спали, похитила карточку из сумки подруги и скрылась. А затем купила продукты питания, табачные изделия, алкоголь, а также расплатилась в баре, когда угощала спиртными напитками своих знакомых.

Подруга злоумышленницы звонила ей и просила одуматься, но это оказалось бесполезно. Всего гражданка потратила более 12 тыс. рублей. Суд отправил её в колонию общего режима на два с половиной года.