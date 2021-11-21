Пекин, , 08:20 — REGNUM Решение понизить дипотношения с Литвой приняли власти Китая после открытия в Вильнюсе диппредставительства Тайваня. Об этом 21 ноября сообщает Центральное телевидение Китая.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

КНР воспринимает открытие диппредставительства Тайваня в Вильнюсе как нарушение принципа одного Китая и его единой территориальной целостности. Кроме того, этот шаг Литвы рассматривается как вмешательство во внутренние дела КНР.

Китай выразил «острое недовольство и решительный протест» и принял решение о снижении китайско-литовских дипотношений до уровня поверенных в делах. Китайский МИД напомнил, что уже неоднократно призывал Литву не нарушать своих обязательств, но Вильнюс игнорирует позицию Пекина, а также основные нормы международных отношений, не считаясь с интересами китайско-литовских двусторонних отношений.

Создание представительства Тайваня в Литве Китай назвал «дурным международным прецедентом» и отметил, что полноту ответственности за все вытекающие из этого возможные последствия должно понести правительство Литвы.

В МИД КНР призвали Литву немедленно исправить свои ошибки и пояснили, что «не стоит недооценивать решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа обеспечить защиту государственного суверенитета и территориальной целостности страны».

Напомним, поверенный в делах — это должность главы дипломатического представительства. Класс поверенного в делах является третьим рангом глав диппредставительств после послов и посланников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жесткой критике со стороны официального Пекина решения властей Литвы открыть в Вильнюсе диппредставительство Тайваня.

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