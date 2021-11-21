Торонто, Канада, , 08:18 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» обыграл с нулевым счетом команду «Торонто Мэйпл Лифз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась победой гостей со счетом 0:2.

На 5-й минуте представитель «Пингвинз» Джейк Гюнцель открыл счет в матче, а на 18-й его одноклубник Джефф Картер его удвоил, что и стало итоговым результатом встречи.

Отметим, в следующем матче «Питтсбург» 23 ноября на выезде сыграет с командой «Виннипег Джетс», а «Торонто» днем ранее также на выезде встретится с клубом «Нью-Йорк Айлендерс».