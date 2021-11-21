Кемерово, 21 ноября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получает всего 3561 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится19 744человека», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 70 975 случаев заражения коронавирусом, 65 873 пациента выздоровели, 1541 человек скончался.