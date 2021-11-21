Лос-Анджелес, США, 21 ноября 2021, 08:11 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» переиграла команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»
Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»
(сс) Benjamin Reed

Игра прошла на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой гостей со счетом 4:5.

У победителей забитыми шайбами отличились Сет Джарвис (4-я минута), Дерек Степан (5-я), финский нападающие Себастьян Ахо (27-я) и Еспери Котканиеми (32-я), а также чешский форвард Мартин Нечас (40-я).

В составе «Лос-Анджелеса» голами отметились Блейк Лизотт (5-я), оформивший в матче дубль Адриан Кемпе (13-я и 30-я, в большинстве) и Брендан Лемье 39-я).

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Отметим, это победа стала четвертой подряд для «Каролины» в новом регулярном чемпионате НХЛ, а «Лос-Анджелес» потерпел третье подряд поражение.