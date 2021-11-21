Лос-Анджелес, США, 21 ноября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» переиграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

Игра прошла на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой гостей со счетом 4:5.

У победителей забитыми шайбами отличились Сет Джарвис (4-я минута), Дерек Степан (5-я), финский нападающие Себастьян Ахо (27-я) и Еспери Котканиеми (32-я), а также чешский форвард Мартин Нечас (40-я).

В составе «Лос-Анджелеса» голами отметились Блейк Лизотт (5-я), оформивший в матче дубль Адриан Кемпе (13-я и 30-я, в большинстве) и Брендан Лемье (39-я).

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Отметим, это победа стала четвертой подряд для «Каролины» в новом регулярном чемпионате НХЛ, а «Лос-Анджелес» потерпел третье подряд поражение.