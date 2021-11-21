Кемерово, 21 ноября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 21 ноября, за прошедшие сутки выявлено 395 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 398 случаев.

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«Новокузнецк — 65, Кемерово — 57, Междуреченск — 36, Белово — 26, Осинники — 24, Мыски — 22, Юрга — 22, Прокопьевск — 20, Ленинск-Кузнецкий — 14, Новокузнецкий МР — 13, Таштагольский МР — 13, Киселевск — 12, Калтан — десять, Анжеро-Судженск — десять, Гурьевский МО — пять, Промышленновский МО — пять, Полысаево — пять, Юргинский МО — пять, Мариинский МО — пять, Тайга — четыре, Беловский МО — четыре, Ижморский МО — три, Топкинский МО — три, Краснобродский — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Прокопьевский МО — два, Яйский МО — два, Яшкинский МО — два, Березовский — один, Крапивинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 249 пациентов выздоровели, четверо скончались.