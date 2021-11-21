Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Актёрский состав предстоящей перезагрузки серии фильмов «Блэйд» пополнил Делрой Линдо, известный по работе боевике «Угнать за 60 секунд». Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Marvel Marvel Studios

Marvel Studios работает над перезагрузкой «Блейда» уже несколько лет. В 2019 году было объявлено, что главную роль в новом фильме про борца с вампирами исполнит двукратный обладатель премии «Оскар» Махершала Али.

Сейчас в Disney объявили о расширении актёрского состава, в который вошёл Делрой Линдо. Отмечается, что в новой версии «Блэйда» Линдо сыграет одну из ведущих ролей.

Сценарий к новому «Блэйду» пишет драматург Стэйси Осей-Куффур. Режиссёрское кресло займёт Бассам Тарик.

Оригинальный боевик «Блэйд» вышел в прокат в 1998 году. Главные роли тогда исполнили Уэсли Снайпс и Стивен Дорфф. В 2002 и 2004 годах вышли продолжения первого фильма, ставшие последними проектами франшизы.

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