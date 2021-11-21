Пермь, 21 ноября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Перми задержаны молодой человек из Губахи и его дядя. Им вменяют распространение наркотических веществ, сообщает краевое управление МВД.

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Граждане были пойманы в Кировском районе краевой столицы. Они ходили по лесу и фотографировали местность. Полицейским заявили, что являются фотолюбителями и просто снимают природу. Однако через некоторое время признались, что работают закладчиками в интернет-магазине и с помощью фото фиксируют местоположение тайников.

В Перми они арендовали квартиру, где фасовали крупные партии на более мелкие. У них удалось изъять почти 150 граммов синтетических наркотиков, а также упаковочный материал и электронные весы. Суд отправил задержанных в СИЗО.