Москва, , 07:44 — REGNUM Новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утверждённые Минтрудом, вступят в силу с 1 января 2022 года в России. Об этом 20 ноября сообщает «Парламентская газета».

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно обновлённым правилам, на территорию где введён режим ЧС независимо от его характера, доставлять и выплачивать пенсию могут раньше текущего месяца. Для этого гражданину нужно подать в Пенсионный фонд соответствующее заявление.

Также у граждан появится возможность внести уточнения в заявление о способе доставки пенсии. В частности, пенсионер, пожелавший получать деньги через почту, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на свой счет в банке.

Ключевым нововведением стало освобождение пожилых людей, признанных банкротами, от удержаний из пенсии. Сейчас они производятся по судебным листам, но в случае банкротства пенсионера, удержания прекращаются немедленно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экономист предложил обязать оплачивать досрочный выход на пенсию компании, чьи сотрудники утратили свое здоровье, работая на них и получили возможность раньше оставить трудовую деятельность.

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