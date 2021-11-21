21 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В диалоге Анкара – Тегеран тема Закавказья для Ирана становится более чувствительной, чем Ирак и Сирия. Стороны сходятся в стремлении наладить сотрудничество во всех сферах, искать точки взаимодействия, а имеющиеся споры не доводить до состояния открытой вражды. Но пока — одни только разговоры без конкретных решений.

Станислав Тарасов, , 09:17 — REGNUM



Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу побывал в Иране. Это был первый его визит в соседнюю страну после вступления Эбрахима Раиси в должность президента Ирана и после второй карабахской войны, где Турция и Азербайджан выступали в тандеме и которая затронула Тегеран не только на дипломатическом уровне. Тогда дело дошло до того, что снаряды перелетали через границу и вызвали панику среди местных жителей. А потом, когда в Нахичевани начались совместные тактические учения Азербайджана и Турции «Нерушимое братство — 2021», Иран впервые за многие годы стал сам перебрасывать военные подразделения и военную технику к своим северо-западным границам.

Тегеран стало беспокоить буквально все: проблема сохранения границ в Закавказье, возможное появление так называемого Зангезурского коридора, соединяющего западную часть Азербайджана через территорию Армении с Нахичеванью, возможный перевод ближневосточного конфликта в кавказский регион в контексте ирано-турецкого противостояния, и то, что вторая карабахская изменила геополитическую карту региона. Так, некоторые коммуникации, ранее связывающие Иран с Арменией и Карабахом, перешли под контроль Баку. Азербайджан стал осуществлять надзор и за иранским транспортом, следующим в Карабах и Армению. Фактически под турецко-азербайджанским контролем оказалась вся северная граница Ирана от слияния рек Сорая и Аракс на западе до Астары на востоке. Поэтому если не решить, то хотя бы внести ясность в эти вопросы была призвана достигнутая на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке договоренность о проведении трехсторонней встречи Турция — Иран — Азербайджан на уровне глав внешнеполитических ведомств. Но, похоже, так называемого примирительного саммита» не получилось из-за разногласий между Тегераном и Баку. Теперь в Иран был послан Чавушоглу, на долю которого выпало таскать каштаны из огня. Исходя из этого можно говорить о некоторых особенностях этого визита.

Граница между Ираном, Арменией и Азербайджаном Orijentolog

На совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хосейном Абдоллахияном Чавушоглу говорил о готовности Анкары работать вместе с Тегераном над дорожной картой долгосрочного сотрудничества, которая должна быть подготовлена к предстоящему визиту в Иран президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом дата визита не уточнялась. Корреспондент турецкого издания Türkiye, входящий в пул Чавушоглу, сообщает, что речь идет о «предстоящих месяцах» и «визит президента Эрдогана в Тегеран будет связан с участием в работе Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном». Поэтому анонс главы МИД Турции о какой-то дорожной карте выглядит преждевременным. К тому же глава МИД Ирана рассуждает о подготовке лишь меморандума о долгосрочном сотрудничестве между двумя странами. Но как бы то ни было, новость о проработке сделки выглядит неожиданно с учетом тех трений, которые возникли между двумя странами на южно-кавказской арене. Интригу представляет то, какие пункты они включат в дорожную карту или меморандум.

В остальном переговоры в Тегеране носили обычный дежурный характер. Стороны говорили о сирийском кризисе и перспективах его политического урегулирования, возобновлении астанинского формата, затрагивали проблему миграции из Афганистана через Иран в Турцию и безопасность границ. Между сторонами также состоялся обмен мнениями относительно принятия конкретных шагов для обеспечения стабильности в Афганистане, создания инклюзивного правительства и предотвращения гуманитарного кризиса. В диалоге, помимо прочего, поднималась тема Закавказья, которая для Тегерана становится более чувствительной, чем Ирак и Сирия. Стороны сошлись на том, что «национальные и религиозные связи Турции, Ирана и Азербайджана не должны позволить некоторым иностранным силам» омрачать их отношения», но не уточнялось, о каких именно силах ведется речь. То есть были одни только разговоры без конкретных решений. Но присутствовало и желание находить точки взаимодействия, а имеющиеся споры не доводить до состояния открытой вражды.