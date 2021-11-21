Рабочий посёлок Октябрьский, Пермский край, , 07:31 — REGNUM В Пермском крае полицейские изъяли более 220 литров алкоголя и спиртосодержащей жидкости сомнительного происхождения. Об этом сообщает краевой главк МВД.

Алкоголь



По данным полиции, в Октябрьском городском округе бизнесмен продавал этот товар в пятилитровых ёмкостях. Торговая точка находилась на местном рынке. Торговец не смог предоставить стражам порядка необходимые документы на товар.

Фальсификат направили на экспертизу. По её результатам будет принято решение о привлечении предпринимателя к ответственности.