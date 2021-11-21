Сургут, Югра, 21 ноября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Югре предъявлены четыре претензии на 44 млн рублей к подрядчику, благоустраивающему набережную у Сургутского государственного университета. Поданы иски в Арбитражный суд ХМАО, сообщает портал 86.ru.

Mariluna Сургут

Администрация Сургута не принимает вышеуказанный объект в том виде, в котором пытается его сдать подрядчик — компания «Квадрат». Об этом сообщил заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин на комитете по городскому хозяйству думы Сургута. Основные претензии связаны с устройством бордюров и укладкой тротуарной плитки.

«Это знаковый объект в городе, мы считаем, что он должен быть передан городу, нашим детям, нашим внукам в качественном виде и отражать ту концепцию, которую мы изначально запланировали. Компания «Квадрат» считает этот объект качественным и достойным нашего города. Мы считаем по-другому», — пояснил Юрий Валгушкин.