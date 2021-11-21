Вашингтон, 21 ноября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Покупке китайской компанией богатейшего кобальтового рудника в ДР Конго способствовала в 2016 году инвестиционная фирма, связанная с сыном действующего президента США Джозефа Байдена, Хантером Байденом. Об этом 21 ноября сообщает газета The New York Times.

Csis. org Хантер Байден

Речь идёт о компании BHR, зарегистрированной в Шанхае, в создании которой в 2013 году, наряду с китайскими инвесторами, участвовали Хантер Байден и двое граждан США. Трое американцев контролировали 30% акций компании, а 70% принадлежало китайским партнёрам, в том числе Bank of China.

В 2016 году BHR участвовала в сделке по приобретению компанией China Molybdenum рудника Тенке-Фунгуруме в ДР Конго. Компания, в правление которой входил Хантер Байден, занималась привлечением средств для выкупа ценных бумаг у миноритарного акционера, канадской фирмы Lundin Mining.

По итогам сделки China Molybdenum получила 80% доли в Tenke Fungurume Mining, одном из крупнейших производителей кобальта в ДР Конго. Причастность Хантера Байдена к сделке привлекла внимание на фоне наращивания американской промышленностью производства электромобилей, для которых требуется кобальт.

В Белом доме отрицательно ответили на вопрос о том, знает ли действующий президент США о сделке с участием компании, к которой имеет отношение его сын.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США призвали расследовать ситуацию с завышенными ценами на картины сына президента Хантера Байдена.