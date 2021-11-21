Москва, , 07:18 — REGNUM Выделенные правительством РФ дополнительные средства на реализацию лунной программы и других российских космических проектов уже получены Роскосмосом. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин 20 ноября в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Роскосмос Иван Шилов © ИА REGNUM

Рогозин уточнил, что на истекшей неделе Роскосмос получил от правительства дополнительные 5,7 млрд рублей. Ранее в ноябре госкорпорации было передано ещё 6,5 млрд рублей. Деньги выделялись из резервного фонда РФ.

Глава Роскосмоса объяснил, что полученные средства пойдут на реализацию лунной программы, а также восполнения дефицита средств, необходимых для формирования российской орбитальной группировки. В частности, полученные средства будут направлены на реализацию программы «Сфера» и развитие группировки метеорологических спутников и спутников дистанционного зондирования Земли.

Ранее в ноябре правительство РФ по поручению президента России Владимира Путина выделило на развитие отечественной космической отрасли дополнительное финансирование в размере 6,5 млрд рублей.

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