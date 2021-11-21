Вашингтон, 21 ноября 2021, 06:25 — REGNUM Президент США Джозеф Байден и его ближайшее окружение в последнее время заверяют сторонников в планах американского лидера баллотироваться на второй президентский срок. Об этом 21 ноября сообщает газета The Washington Post.

Джо Байден
Джо Байден
(сс) D. Myles Cullen. defense.gov

Поясняется, что усилия убедить сторонников в желании Байдена остаться ещё на один срок на посту главы государства связаны с тем, что часть демократов из-за возраста действующего президента США предполагают, что он не будет выдвигать свою кандидатуру в президентских выборах в 2024 году.

Кроме того, сомнения у сторонников Байдена по поводу его выдвижения на новый срок президентства возникли в связи со снижением его рейтинга. На настоящий момент деятельность Байдена на посту главы Белого дома одобряют около 40% жителей страны.

На момент следующих президентских выборов Байдену будет уже 81 год, а по мнению многих сторонников действующего президента, избирательная кампания предполагается более насыщенная, нежели в 2020 году, когда ряд мероприятий проходил в онлайн-формате в связи с пандемией. Поэтому среди демократов пока нет единства во мнении, будет ли действующий американский лидер выдвигать свою кандидатуру на пост президента США.

Однако в случае, если Байден решит принять участие в президентской гонке, официальные лица Демократической партии намерены поддержать его кандидатуру, а не других претендентов. Ожидается, что окончательное решение по вопросу о своём участии в президентской гонке Байден объявит после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что личный врач президента США Байдена выдал заключение о состоянии здоровья американского лидера.

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