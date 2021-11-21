Каракас, , 05:38 — REGNUM Оркестр из более 12 тысяч музыкантов, исполнивший музыку Петра Чайковского в Венесуэле, был признан самым большим в мире. Об этом 20 ноября сообщил телеканал Telesur.

Петр Чайковский

Оркестр национальной системы молодежных и детских оркестров и хоров Венесуэлы 13 ноября дал концерт с участием 12 098 юных музыкантов. В центре Каракаса юные дарования исполнили «Славянский марш» композитора Петра Чайковского. Симфонический оркестр был признан самым большим в мире. Торжественная церемония презентации сертификата об установленном рекорде состоялась 20 ноября.

Вице-президент Венесуэлы по вопросам связи, культуры и туризма Фредди Наньес поздравил исполнителей и поблагодарил их от имени всех венесуэльцев за то, что они «ещё раз продемонстрировали, какая Венесуэла красивая, храбрая и достойная».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что предыдущий рекорд принадлежал России, и выразил готовность увеличить оркестр вдвое, если российские музыканты примут решение побить рекорд венесуэльских исполнителей. Присутствовавший на церемонии в Каракасе посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров поздравил музыкантов и отметил, что чувствует себя сопричастным успеху, так как юные музыканты выбрали для исполнения произведение российского композитора.

Согласно правилам, каждый участник оркестра должен быть профессиональным музыкантом и играть на своём инструменте всё время, пока длится попытка установить рекорд. Минимальная продолжительность попытки составляет пять минут. Предыдущий рекорд принадлежал музыкантам из России. В 2019 году 8097 музыкантов в Санкт-Петербурге исполнили гимн своей страны.

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