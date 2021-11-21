Пушкино, Московская область, 21 ноября, 2021, 05:06 — ИА Регнум. Проверку появившейся в соцсетях информации о драке несовершеннолетних организовал Следственный комитет РФ в Московской области. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция Драка

По данным ведомства, инцидент произошёл 13 ноября в Московской области. Двое молодых людей в городе Пушкино избили 17-летнего подростка. Судя по видеозаписи, выложенной в сеть, в драке принимали участие десять человек. Несколько из них били подростка, другие снимали происходящее на камеру телефона.

По факту избиения подростка Следственным управлением Следственного комитета по Московской области была незамедлительно организована проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял ход проверки на личный контроль, приказав доложить ему о результатах.

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