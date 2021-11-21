Лондон, 21 ноября, 2021, 04:31 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали 30 экоактивистов, заблокировавших движение по Ламбетскому мосту в Лондоне. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба полиции города в Twitter.

dagmarbendel Полиция Лондона

Активисты движения Insulate Britain заблокировали движение по Ламбетскому и Воксхоллскому мостам. Как заявили сами экоактивисты в Twitter организации, «акция ненасильственного гражданского сопротивления» по блокировке мостов была проведена в знак солидарности с активистами движения, приговорёнными к тюремным срокам за блокировку автодорог.

Полиция задержала 30 человек на Ламбетском мосту, движение через мост было восстановлено полностью. Кроме того, было восстановлено движение по Воксхоллскому мосту, здесь обошлось без задержаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд в Великобритании приговорил девятерых экоактивистов к тюремным срокам.