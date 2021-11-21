Атланта, США, 21 ноября, 2021, 04:04 — ИА Регнум. Как минимум три человека пострадали в результате инцидента со случайным выстрелом в международном аэропорту Атланты в американском штате Джорджия. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба Управления транспортной безопасности (TSA) при Министерстве внутренней безопасности США.

Аэропорт Хартсфилд-Джексон. Атланта

По предварительным данным, при проверке багажа службой безопасности у одного из пассажиров был обнаружен «запрещённый предмет». После вскрытия сумки с предметом, пассажир кинулся к ней и схватил предмет, оказавшийся пистолетом, и произвёл случайный выстрел. После этого пассажир выбежал из здания аэропорта и скрылся.

В результате инцидента пострадали три человека. Уточняется, что жизни пострадавших ничего не угрожает, однако какого рода травмы они получили, не называется. В связи с инцидентом руководство воздушной гавани приостановило вылеты на два часа. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

По данным TSA, только в 2021 году в аэропорту Атланты сотрудниками ведомства была зафиксирована перевозка по меньшей мере 450 единиц огнестрельного оружия. Перевозить оружие можно только при соблюдении ряда правил и предварительном уведомлении службы безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации в аэропорту испанской Ла-Коруньи пассажиров самолёта, принадлежащего компании Volotea, из-за «угрозы на рейсе».