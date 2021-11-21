Мехико, 21 ноября, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Около 600 нелегальных мигрантов из 12 стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки были обнаружены в фурах на территории Мексики сотрудниками Национального института миграции. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток мигрантов

Запертые в фурах люди были спасены в мексиканском штате Веракрус. Среди пытавшихся нелегально пересечь границу Мексики были граждане Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Кубы, Сальвадора, Венесуэлы, Бангладеш, Эквадора, Ганы, Индии, Доминиканской Республики и Камеруна.

Национальный институт миграции INM Министерства внутренних дел заявил о начале административного процесса над задержанными гражданами. Уточняется, что в зависимости от правового статуса задержанных, им предложат либо депортацию на родину, либо остаться в Мексике на законных основаниях.

Начиная с января 2021 года в Мексике было выявлено более 190 тыс. нелегальных мигрантов, это втрое больше, чем за тот же период 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 4 тыс. мигрантов покинут город Тапачула в штате Чьяпас на юге Мексики и направятся в Мехико, где планируют обратиться к властям.