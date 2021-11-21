Триполи, 21 ноября, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Более 75 мигрантов, направлявшихся на лодке в Европу, утонули в Средиземном море у берегов Ливии. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба местного офиса Международной организации по миграции (МОМ) в Twitter.

Мигранты

Рыбаки спасли 15 человек и доставили их в город Зувара. По словам спасённых, утонули как минимум 75 человек, отправившихся из Ливии. Сколько всего было людей на потерпевшей крушение лодке, выжившие сказать не смогли.

По данным МОМ, всего с января текущего года в Средиземном море погибли как минимум 1,3 тыс. нелегальных мигрантов, пытавшихся из Африки попасть по морю в Европу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Италии вновь призвал решить вопрос о нелегальной миграции из стран Северной Африки.