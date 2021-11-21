Киев, , 02:57 — REGNUM Первая судовая партия угля из законтрактованных 1,5 млн тонн прибыла на Украину из США и Колумбии. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба украинской компании «ДТЭК Энерго».

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

На первом из семи законтрактованных ДТЭК судов прибыла партия угля в 60,5 тыс. тонн. Уточняется, что уголь предназначен для нужд государственных ТЭС компании «Центрэнерго».

Из семи судовых партий угля, поставка которых ожидается в период с ноября 2021 по январь 2022, пять прибудет из США, а ещё две поставки будут из Колумбии. Прибытие следующей партии угля ожидается в конце ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила чиновников в создании на Украине энергетического кризиса.

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