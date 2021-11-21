Москва, , 02:07 — REGNUM Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие открытого акционерного общества «Российские железные дороги» планирует отмену или сокращение периодичности курсирования 44 поездов дальнего следования на нескольких направлениях. Об этом 20 ноября сообщает агентство РБК.

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Изменения в графике вызваны падением потребительского спроса. Речь идёт о поездах, следующих из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, а также связывающих Москву с Адлером, Нижним Новгородом, Мурманском, Волгоградом и рядом других городов.

При этом уточняется, что в случае необходимости график может быть опять пересмотрен в сторону увеличения периодичности. На тех маршрутах, где произошли изменения, курсируют дополнительные альтернативные поезда.

Так в период новогодних праздников планируется запустить дополнительно 500 поездов по наиболее популярным у пассажиров направлениям. Это центральные регионы России, Урал, Дальний Восток, а также горнолыжные курорты Северного Кавказа и на Черноморское побережье.

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