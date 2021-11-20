Оттава, 21 ноября, 2021, 01:39 — ИА Регнум. Мощный циклон с сильными ливнями надвигается на атлантические провинции Канады. Об этом сказано в предупреждении, выпущенном 20 ноября национальным метеобюро Канады.

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Ливневые дожди ожидаются в ночь на 22 ноября в провинциях Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда. Метеорологи предупредили о выпадении от 100 до 150 мм осадков, что превышает месячную норму. Ливни будут сопровождаться сильным ветром с отдельными порывами до 25 м/сек.

Ожидается, что из-за погоды будет нарушена работа аэропортов и паромного сообщения в затронутых стихией провинциях, а также прогнозируются аварии на линиях электропередач.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ущерб от наводнений, вызванных сильными ливнями в канадской провинции Британская Колумбия, составил около миллиарда долларов.