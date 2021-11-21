Вашингтон, , 01:08 — REGNUM Расследование ошибок, допущенных администрацией экс-президента США Дональда Трампа в борьбе с COVID-19, начатое американскими законодателями, политик назвал «охотой на ведьм». Соответствующее заявление 20 ноября распространила пресс-служба экс-главы Белого дома.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Возмущение Трампа вызвала судебная повестка, которую направил экс-советнику политика Питеру Наварро комитет палаты представителей конгресса США. Экс-советника Трампа обязали лично ответить на вопросы, связанные с борьбой администрации Трампа с пандемией коронавируса.

«Коммунисты-демократы открыли очередную охоту на ведьм, на сей раз направленную против беспрецедентных и невероятных усилий моей администрации по борьбе с коронавирусом — и это несмотря на то, что в текущем году от COVID умерло больше американцев, чем за весь 2020 год», — отметил Трамп.

По словам экс-президента США, он лично попросил Наварро «не дать невменяемым демократам дискредитировать достижения» его администрации. И добавил, что намерен положить конец «охоте на ведьм».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд в США постановил освободить из-под ареста экс-советника Трампа Стивена Бэннона.

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