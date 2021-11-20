Москва, 21 ноября, 2021, 00:26 — ИА Регнум. Запуск межпланетной станции «Луна-25» состоится в июле 2022 года. Об этом 20 ноября рассказал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Hq.nasa.gov Поверхность Луны

Рогозин отметил, что лунная программа будет возобновлена впервые за 46 лет. Полёты запланированы на Южный полюс спутника Земли. Рогозин уточнил, что в этом месте, по данным исследователей, могут находиться большие залежи водяного льда.

«Мы летим туда, куда никогда не летал Советский Союз, — это южный полюс Луны», — сказал глава Роскосмоса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН прошёл 14-дневный эксперимент «Эскиз», моделирующий полёт малого космического корабля к Луне.