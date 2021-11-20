Сможет ли Макрон стать заменой Меркель для Евросоюза?
Берлин, 21 ноября, 2021, 00:24 — ИА Регнум. Политический истеблишмент всё больше волнует вопрос, какой европейский политик первой величины станет негласным лидером Евросоюза. Пока наиболее вероятная кандидатура — Эммануэль Макрон. Французскому президенту предрекали неформальное лидерство сразу после того, как стало известно об уходе Ангелы Меркель. Но не все европейские страны положительно оценивают личность президента Франции.
Если Меркель всегда стремилась к компромиссным решениям по наиболее острым вопросам европолитики, Эмануэля Макрона отличает прямолинейность и склонность к громким политическим высказываниям, отметила директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина. Одно его заявление «о смерти мозга» НАТО, сказанное в сердцах, наделало много шума.
Панина отметила, что неофициальное главенство Франции в Евросоюзе будет зависеть не только от позиции стран — членов ЕС, но и от мнения Вашингтона. Стоит напомнить, что Старая Европа чрезвычайно сдержанно отреагировала на громкий разрыв многомиллиардного контракта между Австралией и Францией на постройку восьми новых атомных подводных лодок.
После создания нового военного блока AUKUS подлодки для Канберры будут строить американские верфи, а не французские корабелы. Помимо серьёзных финансовых потерь, Париж понес потери репутационные, вследствие чего Франция отозвала своих послов в Австралии и США. Что касается союзников Парижа в Старом Свете, они настороженно промолчали.
Вашингтон в Макроне видит более сговорчивого по целому ряду вопросов политика, что выгодно отличает его от Меркель. Байден и вовсе назвал Францию «давним и преданным союзником», а также «ценным партнером». Немаловажен и тот факт, что очередные президентские выборы предстоят Макрону уже в 2022 году, и от их результата во многом будет зависеть вопрос лидерства в ЕС, резюмировала Елена Панина.