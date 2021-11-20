Берлин, 21 ноября, 2021, 00:24 — ИА Регнум. Политический истеблишмент всё больше волнует вопрос, какой европейский политик первой величины станет негласным лидером Евросоюза. Пока наиболее вероятная кандидатура — Эммануэль Макрон. Французскому президенту предрекали неформальное лидерство сразу после того, как стало известно об уходе Ангелы Меркель. Но не все европейские страны положительно оценивают личность президента Франции.

Kremlin.ru Ангела Меркель и Эммануэль Макрон

Если Меркель всегда стремилась к компромиссным решениям по наиболее острым вопросам европолитики, Эмануэля Макрона отличает прямолинейность и склонность к громким политическим высказываниям, отметила директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина. Одно его заявление «о смерти мозга» НАТО, сказанное в сердцах, наделало много шума.

Панина отметила, что неофициальное главенство Франции в Евросоюзе будет зависеть не только от позиции стран — членов ЕС, но и от мнения Вашингтона. Стоит напомнить, что Старая Европа чрезвычайно сдержанно отреагировала на громкий разрыв многомиллиардного контракта между Австралией и Францией на постройку восьми новых атомных подводных лодок.

После создания нового военного блока AUKUS подлодки для Канберры будут строить американские верфи, а не французские корабелы. Помимо серьёзных финансовых потерь, Париж понес потери репутационные, вследствие чего Франция отозвала своих послов в Австралии и США. Что касается союзников Парижа в Старом Свете, они настороженно промолчали.

Вашингтон в Макроне видит более сговорчивого по целому ряду вопросов политика, что выгодно отличает его от Меркель. Байден и вовсе назвал Францию «давним и преданным союзником», а также «ценным партнером». Немаловажен и тот факт, что очередные президентские выборы предстоят Макрону уже в 2022 году, и от их результата во многом будет зависеть вопрос лидерства в ЕС, резюмировала Елена Панина.