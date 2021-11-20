Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Компании Сloud Imperium Games удалось привлечь в проект масштабного космического симулятора Star Citizen более $400 млн. Об этом 20 ноября сообщает портал Eurogamer.

Логотип игры Star Citizen Cloud Imperium Games ©

Разработчики отметили на своём сайте, что в разработку этой игры свои средства вложили более 3,3 млн человек. Они также сообщили, что в октябре 2021 года собрали около $8 млн. Издание отметило, что для того, чтобы привлечь дополнительные $50 млн студии потребовалось около восьми месяцев, поскольку в марте 2021-го Сloud Imperium Games объявила, что общая сумма инвестиций в Star Citizen достигла отметки $350 млн.

Отметим, разработка этой игры началась ещё 10 октября 2012 года, на этапе альфа-тестирования Star Citizen находится с августа 2013-го, т. е. уже более восьми лет. В сообществе поклонников космических симуляторов популярна шутка на тему того, что проект является аналогом финансовой пирамиды «МММ».

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