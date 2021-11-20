Вашингтон, 20 ноября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Компании Сloud Imperium Games удалось привлечь в проект масштабного космического симулятора Star Citizen более $400 млн. Об этом 20 ноября сообщает портал Eurogamer.

Cloud Imperium Games Логотип игры Star Citizen

Разработчики отметили на своём сайте, что в разработку этой игры свои средства вложили более 3,3 млн человек. Они также сообщили, что в октябре 2021 года собрали около $8 млн. Издание отметило, что для того, чтобы привлечь дополнительные $50 млн, студии потребовалось около восьми месяцев, поскольку в марте 2021-го Сloud Imperium Games объявила, что общая сумма инвестиций в Star Citizen достигла отметки $350 млн.