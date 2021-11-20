Москва, 20 ноября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин признал факт разработки противоспутникового оружия. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Противоспутниковое оружие в России разрабатывалось давно, в этом никакого секрета нет. Просто пришло время, когда министерство обороны провело испытания», — отметил Рогозин.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что такая держава, как Россия, должна обладать подобным вооружением.

Напомним, 16 ноября вооруженные силы России провели испытания, в ходе которых был поражен недействующий российский космический аппарат.