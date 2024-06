Лос-Анджелес, США, 20 ноября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Фильм «бондианы» «Не время умирать» станет самым успешным проектом Голливуда с 2019 года. Об этом 20 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2020. Великобритания — США Джеймс Бонд

Издание предположило, что по итогу текущих выходных (20 — 22 ноября 2021 года) картина соберёт в мировом прокате не менее $733 млн, что, по мнению автора статьи, само по себе является феноменальным достижением для ситуации, в которой сегодня находится киноиндустрия из-за эпидемии коронавируса.

При этом он также обратил внимание на сообщения инсайдеров, которые утверждают, что для того, чтобы окупиться, лента Кэри Фукунаги должна собрать в мировом прокате более $900 млн.

Для справки: по состоянию на сегодня «Не время умирать» находится на четвёртом месте в рейтинге самых кассовых фильмов 2021 года с результатом $710 млн мировых сборов. Первые две позиции заняли китайские картины «Битва при Чосинском водохранилище» ($882,5 млн) и «Хай, мамаша!» ($822 млн), на третьем месте расположился «Форсаж 9» ($721 млн).