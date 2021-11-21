Александр Полегенько,
21 ноября 2021, 14:11 — REGNUM На лимонной плантации в Крыму поспел урожай.
Сбор лимонов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В конце 90-х годов семья Усеиновых на своём участке в селе Червоное Сакского района посадила первое лимонное дерево. За прошедшие годы участок разросся, построены теплицы, и благодаря труду им удалось создать уникальный для Крыма лимонарий. При должном уходе лимонное дерево вырастает за 3−4 года и даёт первые плоды, на взрослом дереве их количество может достигать 250−300 штук.
Лимонариум в селе Червоное Сакского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лимон
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Теплица
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лимоны сорта Майера
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Молодые деревья с лимонами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Молодые деревья с лимонами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Молодые деревья с лимонами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лимоны
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лимонариум в селе Червоное Сакского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В теплицах выращивают сорт Мейера или китайский лимон. Цедра у такого лимона тонкая и тёмно-жёлтого цвета, а плоды имеют более сладкий вкус, чем плоды обычного лимона.
Теплица
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лимонариум в селе Червоное Сакского района
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор лимонов на продажу
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор лимонов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор лимонов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Деревья плодоносят в течение всего года. С апреля по октябрь деревья цветут 3−4 раза, основная же часть урожая поспевает в октябре-ноябре.
Продажа лимонов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продажа лимонов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продажа лимонов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продажа лимонов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лимоны
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продажа лимонов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продажа лимонов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Фермеры продают свой урожай не только в Крыму, но и отправляют и другие регионы. В лимонарий на экскурсию может приехать любой желающий и самостоятельно собрать урожай. 1 кг лимонов стоит 500 рублей.