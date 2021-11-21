21 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 14:11 — REGNUM На лимонной плантации в Крыму поспел урожай.

Сбор лимонов Александр Полегенько © ИА REGNUM

В конце 90-х годов семья Усеиновых на своём участке в селе Червоное Сакского района посадила первое лимонное дерево. За прошедшие годы участок разросся, построены теплицы, и благодаря труду им удалось создать уникальный для Крыма лимонарий. При должном уходе лимонное дерево вырастает за 3−4 года и даёт первые плоды, на взрослом дереве их количество может достигать 250−300 штук.

Лимонариум в селе Червоное Сакского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лимон Александр Полегенько © ИА REGNUM

Теплица Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лимоны сорта Майера Александр Полегенько © ИА REGNUM

Молодые деревья с лимонами Александр Полегенько © ИА REGNUM

Молодые деревья с лимонами Александр Полегенько © ИА REGNUM Молодые деревья с лимонами Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лимоны Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лимонариум в селе Червоное Сакского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

В теплицах выращивают сорт Мейера или китайский лимон. Цедра у такого лимона тонкая и тёмно-жёлтого цвета, а плоды имеют более сладкий вкус, чем плоды обычного лимона.

Теплица Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лимонариум в селе Червоное Сакского района Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор лимонов на продажу Александр Полегенько © ИА REGNUM Сбор лимонов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор лимонов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Деревья плодоносят в течение всего года. С апреля по октябрь деревья цветут 3−4 раза, основная же часть урожая поспевает в октябре-ноябре.

Продажа лимонов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Продажа лимонов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Продажа лимонов Александр Полегенько © ИА REGNUM Продажа лимонов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лимоны Александр Полегенько © ИА REGNUM

Продажа лимонов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Продажа лимонов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фермеры продают свой урожай не только в Крыму, но и отправляют и другие регионы. В лимонарий на экскурсию может приехать любой желающий и самостоятельно собрать урожай. 1 кг лимонов стоит 500 рублей.