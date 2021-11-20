Анкара, , 23:40 — REGNUM Четырех боевиков ликвидировал на севере Ирака и Сирии турецкий спецназ. Об этом 20 ноября сообщило Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Солдат. Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Бойцы турецкого спецназа нейтрализовали двух террористов YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в зоне проведения операции «Источник мира», одного — в зоне проведения операции «Оливковая ветвь» и еще одного — в районе Хакурк на севере Ирака», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что вооруженные силы Турции продолжат проводить операции против боевиков.

Напомним, деятельность РПК запрещена в Турции, так как члены данной организации сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.