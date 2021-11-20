Анкара, 20 ноября, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Четырех боевиков ликвидировал на севере Ирака и Сирии турецкий спецназ. Об этом 20 ноября сообщило Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат. Турция

«Бойцы турецкого спецназа нейтрализовали двух террористов YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в зоне проведения операции «Источник мира», одного — в зоне проведения операции «Оливковая ветвь» и еще одного — в районе Хакурк на севере Ирака», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что вооруженные силы Турции продолжат проводить операции против боевиков.

Напомним, деятельность РПК запрещена в Турции, так как члены данной организации сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.