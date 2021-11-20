Варшава, , 23:22 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач обвинил Россию и Белоруссию в инициации информационной войны против Варшавы. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Welt.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

«В действительности речь идет о сложном конфликте. Я прямо говорю, мы имеем дело не с миграционным кризисом. Это «гибридная операция» против Польши и ЕС», — отметил Пшидач.

Дипломат выразил мнение, что президент Белоруссии Александр Лукашенко снабжает мигрантов камнями и гранатами и доставляет их к границе Польши.

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Россия, в свою очередь, по мнению министра, поддерживает Минск в информационном поле, утверждая, что ситуация на польско-белорусской границе носит характер миграционного кризиса, возникшего по вине Варшавы.

Напомним, за последние недели на границе двух стран скопились тысячи мигрантов, пытающихся попасть на территорию Евросоюза. Власти Польши обвиняют Белоруссию в создании миграционного кризиса.