Варшава, 20 ноября 2021, 23:22 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач обвинил Россию и Белоруссию в инициации информационной войны против Варшавы. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Welt.
Дипломат выразил мнение, что президент Белоруссии Александр Лукашенко снабжает мигрантов камнями и гранатами и доставляет их к границе Польши.
Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»
Россия, в свою очередь, по мнению министра, поддерживает Минск в информационном поле, утверждая, что ситуация на польско-белорусской границе носит характер миграционного кризиса, возникшего по вине Варшавы.
Напомним, за последние недели на границе двух стран скопились тысячи мигрантов, пытающихся попасть на территорию Евросоюза. Власти Польши обвиняют Белоруссию в создании миграционного кризиса.