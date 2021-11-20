Вашингтон, 20 ноября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. В сети появилась информация, что студия 343 Industries уже работает над некой новой игрой по франшизе Halo. Об этом 20 ноября сообщает портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Игра Halo Infinite

С соответствующим заявлением выступил известный инсайдер Джез Корден, специализирующийся на «утечках», имеющих отношение к Xbox. Он утверждает, что 343 Industries будет заниматься разработкой некого спин-оффа Halo параллельно с поддержкой Halo Infinite. К сожалению, пока он не сообщил подробностей об этом проекте. Поклонники франшизы высказали в соцсетях предположение, что речь, возможно, идёт о третьей части стратегии Halo Wars.

Напомним, оригинальную Halo Wars студия Ensemble выпустила 26 февраля 2009 года для консоли Xbox 360. Игра выполнена в жанре стратегии в реальном времени. Релиз сиквела состоялся 21 февраля 2017 года на Xbox One, реализацией этого проекта 343 Industries занималась совместно с британской студией Creative Assembly.