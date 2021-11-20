Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Создатели картины «Матрица: Воскрешение» опубликовали новый постер фильма. Изображение появилось в Twitter-аккаунте Warner Bros. India 20 ноября.

Матрица Иван Шилов © ИА REGNUM

https://twitter.com/WarnerBrosIndia/status/1462050597998317568

«Вернитесь в Матрицу», — говорится в подписи к постеру, на котором изображены герои Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэрри-Энн Мосс). Премьера киноленты «Матрица: Воскрешение» запланирована 16 декабря 2021 года — цифровой релиз состоится 22 декабря на сервисе HBO Max.

Добавим, что это уже второй по счёту постер фильма. Днём ранее, 19 ноября 2021 года, в Сети опубликовали изображение Нео и Тринити со спины на фоне дождя.

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